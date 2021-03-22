  1. Toplum
22 Mar 2021 15:17

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 357 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 877'ye vaka sayısının da 1 milyon 808 bin 422'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 861'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 549 bin 649'a ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893257

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