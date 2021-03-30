İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 250 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 569'a, vaka sayısının ise 1 milyon 875 bin 234'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 953'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 608 bin 807'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 751 bin 397 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 25 kentin kırmızı ve 56 kentin turuncu olarak belirlendiğini söyledi.