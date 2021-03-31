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31 Mar 2021 10:07

Cihangiri: ABD yaptırımları kaldırmak zorundadır

Cihangiri: ABD yaptırımları kaldırmak zorundadır

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "Amerikalılar azami baskı politikasının hezimete uğradığı sonucuna varmışlardır ve bundan dolayı nükleer anlaşmaya dönmek ve yaptırımları kaldırmak zorundadırlar."dedi.

İRNA’nın bildirdiğine göre. bir açılış töreninde muhabirlere açıklamada bulunan Cihangiri, ‘’ İran ekonomisi üretim eksenli olarak aydınlık günlere sahip olabilir.’’ Dedi.

Cihangiri, Amerikalıların nükleer anlaşmaya dönüp yaptırımları kaldırmak zorunda olduklarını belirterek, bu sene üretimde ülke için aydınlık bir yıl olacağını söyledi.

Üretimi destek politikaları izlenmesi gerektiğini ifade eden Cihangiri, bu politikaların bir bölümünün finans ve bankacılık sektörü ile olduğunu ayrıca sermaye piyasasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Amerika’nın ekonomik savaşından dolayı 2500 ürünün İran’a ithalatının yasaklandığını ifade eden Cihangiri, bunun üreticiler için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

News Code 1893359

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