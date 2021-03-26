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26 Mar 2021 11:04

İranlı Sözcü Avrupalılardan cesur olmalarını istedi

İranlı Sözcü Avrupalılardan cesur olmalarını istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avrupalı ülkelerden "cesur olmalarını" istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD-Avrupa ilişkileri ile ilgili Avrupalı ülkelere gönderme yaparak, "Kimsenin balayı keyfini kaçırmak istemeyiz, ancak görünüşe göre Pompeo tarzı diplomasi halen devam ediyor." dedi.

Hatipzade'nin patlaşımında, "Bu yeni bir uyanma çağrısı; ABD'nin başkalarına yönelik zorba davranışları Trump ile başlamadı ve ondan sonra da bitmeyecek." ifadesine yer verildi.

Hatipzade ayrıca, "Avrupa Birliği ile Avrupa Troykası'na dostane bir tavsiye; Biraz cesur olun" ifadesini kullandı.

News Code 1893289

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