İranlı Sözcü Avrupalılardan cesur olmalarını istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD-Avrupa ilişkileri ile ilgili Avrupalı ülkelere gönderme yaparak, "Kimsenin balayı keyfini kaçırmak istemeyiz, ancak görünüşe göre Pompeo tarzı diplomasi halen devam ediyor." dedi.

Hatipzade'nin patlaşımında, "Bu yeni bir uyanma çağrısı; ABD'nin başkalarına yönelik zorba davranışları Trump ile başlamadı ve ondan sonra da bitmeyecek." ifadesine yer verildi.

Hatipzade ayrıca, "Avrupa Birliği ile Avrupa Troykası'na dostane bir tavsiye; Biraz cesur olun" ifadesini kullandı.