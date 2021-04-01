İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 94 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 750 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 759'a vaka sayısının da 1 milyon 897 bin 314'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 989'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 626 bin 144'e ulaştığı bilgisini verdi.