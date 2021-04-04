Suriye'den ABD'nin 'İnsan Hakları Raporu'na tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dünyadaki insan haklarının durumuna ilişkin yıllık raporunun dünya ülkelerindeki iddia edilen ihlaller hakkında yalanlar içerdiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki insan haklarının durumuna ilişkin rezil yıllık raporunu yayınladı ve her zaman olduğu gibi, bu rapor, neredeyse dünyadaki her ülkede sözde ihlallerin yer aldığını iddia ediyor. Bununla birlikte, rapor kendi kusurlarını ortaya koymakta ve Amerikan yönetimine ve bu raporun yazarlarına bağlı ilişkileri olmayan ülkelerin içişlerine ırkçılık ve bariz müdahaleyi gösteren bu tür raporların gerçek amaçlarını ortaya koymaktadır” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığ; bu raporda Suriye Arap Cumhuriyeti ve örneğin Rusya Federasyonu, Küba, Çin, Venezuela, İran ve Beyaz Rusya gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin politikalarından memnun olmayan ülkeler ele alındığında, bu raporun bahsedilen ülkelerin halklarının ve dünya kamuoyunun büyük bir kısmının ifşa ettiği sanrı ve yalanlarında çok ileri gittiğini sözlerine ekledi.

Bakanlık, Suriye Arap Cumhuriyeti ile ilgili raporda yer alan iddiaların tamamının bölgedeki ve dünyadaki terör örgütleri ve destekçileri ve finansörlerinin raporlarından alındığını belirtti.

Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri’nin insan hakları alanındaki siciline bakıldığında, medya ve iletişim üzerindeki büyük kontrolünün bu gerçeği halkından gizlemesine olanak vermesi dışında, başka hiçbir ülkenin onunla rekabet etmediğini gösterdiğini belirtti. Bu bağlamda beyanda devam edilirken, “Amerika Birleşik Devletleri, Afrikalı Amerikalı George Floyd’u tüm Amerikan halkının ve dünya halklarının önünde öldürdüğünde insan haklarına saygı duyuyor muydu?” sorusu yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu uğursuz raporun, şu anda Suriye petrolünü ve buğdayı açıkça yağmalayan ABD tarafından finanse edilen terörizmin temsil ettiği ve Suriye halkının gerçek trajedisine tam olarak değinmediğine dikkat çekti.

Son olarak yazılı açıklamada; “Suriye, siyasi çıkarlara ve hedeflere ulaşmak için insan hakları konusunu kullanmayı reddettiğini her zaman teyit ediyor. Suriye en çok halkının haklarına, haysiyetine ve geleceğine meraklıdır.Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi dünyanın her yerinde insan hakları ihlalleri konusunda geçmişe sahip olanlar insan hakları hakkında konuşma hakkına sahip değildir." denildi.

Kaynak: SANA