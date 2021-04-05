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5 Nis 2021 14:24

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin  332'ye, vaka sayısının da 1 milyon 945 bin 964'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 95'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 658 bin 978'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893467

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