İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 155 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 22 bin 478 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 39'a vaka sayısının da 2 milyon 29 bin 412'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 278'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 693 bin 5'e ulaştığı bilgisini verdi.