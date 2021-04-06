Viyana'da nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi

İran ve 4+1 grubuna üye ülkeleri oluşturan Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP çerçevesinde kurdukları ortak komisyonun Viyana'daki görüşmelerinin ilk turu gerçekleşti.

Anlaşmaya taraf İran, Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya'dan diplomatların katılımıyla düzenlenen toplantıya Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlık etti.

Bu toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi temsil ediyor.

KOEP Ortak Komisyonu, 2 Nisan Cuma ABD’nin anlaşmaya dönme ihtimalini tartışmak üzere video konferans yönetimle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi için 6 Nisan’da Viyana’da yüz yüze olarak bir araya gelme kararı almıştı.

Daha önce Irakçi, Viyana'daki nükleer görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Viyana’da ABD’lilerle doğrudan ya da dolayılı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacaktır.” demişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.