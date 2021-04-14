Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Nükleer tesislerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçudur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Natanz Nükleer Tesisi'ne karşı yapılan terör hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdiğini söyledi.

Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'ne, küresel çapta sızıntı riski yüksek olan ve koruma önlemleri kapsamında faaliyet gösteren nükleer tesislerden birinin kasıtlı olarak hedef alınması bir terör eylemi ve savaş suçudur'' dedi.

Zarif ayrıca "İsrail, ABD seçimlerinden sonra nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını önlemek için harekete geçme tehdidinde bulundu ve şimdi de böbürleniyor.'' dedi.

Bakan Zarif, ''ABD, bu aptal kumarın sonuçlarını önlemek istiyorsa, Trump tarafından yürütülen ekonomik terörizmi veya son nükleer terörizmi bir pazarlık kozu olarak kullanmayı bırakmalı ve tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır. ABD yaptırımlarının kaldırılmasının zamanında doğrulanmasının ardından İran da, telafi edici önlemlerini askıya alarak karşılık verecek'' ifadelerini kullandı.

İran yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı

Avusturya'da düzenlenecek olan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Viyana'ya gelen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, burada yaptığı açıklamada, İran'ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurdu.

Irakçi, "Natanz'da hasar gören makineler değiştirlecek. Ayrıca yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip 1000 adet yeni santrifüj eklenecek." dedi

Yaptırım ve sabotaj ABD için müzakere aracı sağlayamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Cevad Zarif ve Sergey Lavrov Tahran'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Natanz Nükleer Tesisi’nde düzenlenen sabotaj eylemine karşı tutumundan dolayı Moskova’yı takdir eden Zarif, “İran ve Rusya işbirlikleri devam etmeli ve ABD de bir an önce anlaşmadaki taahhütlerine dönerek tüm yaptırımları kaldırmalıdır.” dedi.

Zarif, İran’ın ABD'nin yaptırımları kaldırma eylemini doğruladıktan sonra taahhütlerini yerine getireceğini ifade etti.

Zarif, “ABD'liler şunu bilmelidir ki, yaptırımlar ve sabotaj eylemleri ABD için müzakere aracı sağlayamaz ,tam tersine durumu onlar için daha da zorlaştıracaktır." ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 291 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 24 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 65 bin 55'e vaka sayısının da 2 milyon 118 bin 212'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 481'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 729 bin 293'e ulaştığı bilgisini verdi.