İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 405 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 644 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 66 bin 732'ye vaka sayısı ise 2 milyon 237 bin 89'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 766'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 785 bin 358'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.