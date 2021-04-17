İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 319 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 66 bin 327'ye vaka sayısı ise 2 milyon 215 bin 445'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 694'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 772 bin 688'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.