Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani'den "Hindistan varyantı" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, ülkenin koronavirüs durumuna değinerek, “Önümüzdeki iki hafta çok kritik, sağlık kurallarının uyulması için denetim alanındaki çalışmaları yoğunlaştırmaktan başka seçeneğimiz yok. Sağlık protokollerine uyanların oranı yüzde 90’ı geçemezse 4. dalgayı atlatamayız.” dedi.

Hindistan'da tespit edilen yeni varyant konusunda uyarıda bulunan Ruhani, “Halihazırda Hindistan varyantı tehlikesiyle karşı karşıyayız, bu virüsün ülkeye girmemesi için özen göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"COVAX kapsamında 178 milyon dolalık aşı almak istiyoruz, fakat bu miktar paranın aktarma işlemini yapmak çok zor. Bazıları ülkenin nasıl yönetildiğini ve yaptırımların nasıl bir etki bıraktığını bilmiyor. Yaptırımlar, İran tarihinde işlenmiş en büyük cinayettir. Aşı alımı için 1.5 milyar dolara ihtiyacımız var. Vatandaşlar aşı temininin bizim için bir öncelik olduğunu ve parasının hükümet tarafından sağlanacağını bilmeli."

Zarif, Irak ve Katar'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yarın üst düzey bir heyetin eşliğinde Irak ve Katar'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Said Hatipzade, Zarif'in ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Irak ve Katar'a gideceğini ifade etti.

Hatipzade, Zarif'in iki ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi.

İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin halkla ilişkiler bölümü tarafından yayınlanan yazılı bir açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinde Sistan ve

Beluçistan eyaletinde bir terör çetesinin çökertildiğini bildirildi.

Operasyonda üç terörist etkisiz hale getirilirken onlara ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İran'da günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 374 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 230 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 69 bin 120'ye vaka sayısı ise 2 milyon 377 bin 39'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 156'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 863 bin 405'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.