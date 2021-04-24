İran'da günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 374 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 230 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 69 bin 120'ye vaka sayısı ise 2 milyon 377 bin 39'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 156'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 863 bin 405'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.