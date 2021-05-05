İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'li Bakan Blinken ile İran'ı görüştü

İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanlığı Toplantısı için başkent Londra'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Johnson ve Blinken, başta İran, Çin ve Afganistan olmak üzere bir dizi dış politika meselelerini de tartıştıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ikilinin, "Küresel aşılamanın Koronavirüs salgınının üstesinden gelmek için bir anahtar olduğunu" ve "uluslararası üretim kapasitesini artırma çabalarında G7 ülkelerinin beraber çalışmasının" önemini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: T24