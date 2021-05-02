Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk serisi sona erdi

İtalya Serie A'da 9 yıl sonra bir ilk yaşandı. 9 yıldır ligde şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus'un bitime 5 hafta kala ligde şampiyonluk ihtimali kalmadı.

Serie A'nın 34. haftasında Crotone deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen lider Inter şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve 66 puanla 5. sırada yer alan Torino ekibinin rakibiyle olan puan farkı 16'ya çıktı. Böylece şampiyonluk şansını matematiksel olarak yitirdi.

Atalanta puan kaybederse şampiyon

Şampiynlar Ligi için ilk mücadelesi veren Juventus, bugün TSİ 16.00'da Udinese'ye konuk olacak. Inter ise Atalanta'nın puan kaybetmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: Fanatik