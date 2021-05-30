İran sinemasından bir film Şanghay Festivali'nde gösterilecek

İranlı sinemacı Kemal Tebrizi’nin yönetmenliğini yaptığı “A Bumpy Story” adlı film bu sene 24’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Şangay Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.
Muhammed Aferide’nin yapımcılığını üstlendiği film Uluslararası Şangay Film Festivali'nin Panorama bölümünde gösterilecek.
Filmin oyuncu kadrosunda Rıza Kiyaniyan, Hebib Rızai, Hoda Zeynalabedin, Rüya Nevnahali, Homayun Erşadi ve Omid Nimeti yer almaktadır.
Uluslararası Şangay Film Festivali 11-20 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.
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