  1. Turizm
16 May 2021 15:12

Türkiye'de turizm çalışanlarından Bakan Ersoy'a istifa çağrısı

Türkiye'de turizm çalışanlarından Bakan Ersoy'a istifa çağrısı

Türkiye'de Turizm İşçileri Dayanışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yabancı turistler için hazırladığı tanıtım filmine tepki gösterdi.

Turizm İşçileri Dayanışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yabancı turistler için hazırladığı tanıtım filmine, "Biz kulaklarına küpe taktığınız köleler değiliz. Onurumuza, insanlığımıza sahip çıkıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u istifaya çağırdı.

Turizm İşçileri Dayanışmasından yapılan yazılı açıklamada hükümetin pandemi süreci yönetimi hakkında "Bu yıl yaptıklarınızın işe yaramadığını gördükçe işi iyice onurumuzla oynamaya vardırdınız. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Turizm çalışanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Go Türkiye' isimli seyahat rehberi platformu tarafından hazırlanan "Ben aşılıyım, eğlenin' maskeli tanıtım filmine "Biz kulaklarına küpe taktığınız köleler değiliz. Onurumuza, insanlığımıza sahip çıkıyoruz. Sizi ise pervasızlıklarınızda boğulmanız için istifaya davet ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Euronews

News Code 1894400
https://tr.mehrnews.com/news/1894400/

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