Aeroflot, Türkiye biletlerini 30 Haziran’a kadar satıştan kaldırdı

Rus haber ajansı Tass’ın aktardığına göre havayolunun sözcüsü Mikhail Demin, şunları söyledi: “Seyahatler haftalarca, bazen aylar öncesinden planlanıyor. Genel merkezin izin verdiği İstanbul’a haftada iki uçuş dışında, Haziran ayı için satışları durdurduk ve olası iptaller nedeniyle Türkiye’ye tüm uçuşları iptal ettik.”

Demin, ‘başka kararlar verilmesi halinde şirketin programı revize etmeye, gerekirse uçuş sayısını artırmaya ve açık satışlara hazır olduğunu’ ve ‘diğer havayolları gibi hükümet kararını beklediklerini’ sözlerine ekledi.

30 Haziran’a kadar uzatıldı

Şirket tarafından paylaşılan personel arasında mail paylaşımında Türkiye uçuşlarının iptal edildiği başlıkta yer aldı. Ayrıca, Rusya Hükümeti’nin Türkiye ile hava trafiğini 2 Haziran’dan 30 Haziran’a kadar askıya almasına ilişkin ifadeler bulunurken iptal ve iade prosedürülerinde nasıl yol izleneceği personel tarafından belirtildi.

Kaynak: Haber.aero