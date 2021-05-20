Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Direniş gruplarının füzeleri Siyonistlerin kabusu haline geldi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Suriye İç Ticaret Bakan Yardımcısı Cemaleddin İbrahim Şuayb ve Sanayi Bakan Yardımcısı Cemal el-Ömer ile yaptığı görüşme sırasında Suriye'nin direniş eksenindeki stratejik rolü ve önemine değinerek, “İran, toprak bütünlüğünü koruması ve yeniden inşasına yardımcı olmak için tüm gücüyle Suriye halkı ve hükümetinin yanındadır” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, "İran, Suriye’nin yeniden inşasını ve gereksinimlerinin karşılanması için işbirliği yapmaya ve bu konuda her türlü çaba sarfetmeye hazırdır" ifadesini kullandı.

İranlı başmüzakereci Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma konulu görüşmeleri değerlendirdi.

Irakçi, "Çözülmesi gereken bazı önemli sorunlar var ve şimdi son istişareler için başkentlerimize döneceğiz ve ardından müzakereler devam edecektir.Bir sonraki görüşmelerde bahsettiğim sorunlarla ilgli bir sonuca varılmasını umuyoruz." dedi.

Son iki haftada ve dördüncü tur görüşmelerinde iyi bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Irakçi, şunları kaydetti:

"Viyana'da tüm seviyelerde yoğun görüşmeler yapıldı; Heyetler arasında uzman düzeyinde karşılıklı ve çok taraflı görüşmeler gerçekleşti. Bu görüşmelerde ihtilafları çözmek ya da en aza indirebilmek için çalışıldı. Nihai bir sonuca varabileceğimiz bir konumda olduğumuza inanıyorum."

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantılarda ele alıyor.

Artık füze sahibi olan yeni bir Filistin var

Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda bugün Siyonist Rejim güçlerinin Gazze saldırılarına karşı "Filistin Yalnız Değil" adıyla protesto gösterisi yapıldı.

Burada konuşma yapan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Filistin halkına seslenerek, "Kalbimizin sizinle birlikte olduğunu ifade etmek isterim. Bugün Filistinli olduğumuzu ve zafere ulaşmanız için ellerimizi göğe uzattığımızı beyan etmek isterim." dedi.

Tümgeneral Selami, "Siyonist Rejim'in kalbini 'Kasım' füzeleri ile vurduğunuzda yanınızdayız. Bu, İran ile Filistin arasında kalıcı ve ebedi bir antlaşma olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Selami, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist Rejim, iki yıldır kurduğu hayallerle yenilmez olduğunu ve Filistin'in İslam dünyasında unutulduğunu düşünüyordu. Kötü eylemlerine kimsenin yanıt vermeyeceğini sanıyordu.

Natanz'daki sabotaj eyleminin ardından füze fabrikalarında ve Hayfa rafinerisinde patlama meydana geldi. Rafael adlı en büyük savunma sanayi kompleksinde yangın oldu. Siyonist Rejim güvenlik konusunda büyük bir hezimete uğradı."

Filistin'deki gelişmelere ilişkin Tümgeneral Selami, "60 sonra ilk defa Tel Aviv’e doğru binlerce roket atıldı. Rejimin savunma sistemleri roketleri önlemede başarısız oldu. İlk kez tüm Siyonistler sığınağa koştular ve kendilerini ilk defa ateş denizinde gördüler. Siyonistler hayal kırıklığına uğradı ve (Filistin’de) direniş ruhu yeniden canlandı. Bugün Siyonist Rejim’i destekleyen Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve diğer ülkeler (işgal rejimi karşıtı) protestolarla karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Kubbe ile Patriot savunma sisteminin hiçbir işe yaramadığını aktaran Tümgeneral Selami, "Kendileri zarar gördüler, kimse yardımlarına koşamadı. İsrail'den ayrılan ilk grup Amerikalılar oldu. Amerikalılar artık İsraillilerin yardım çığlıklarına koşamaz hale geldi." dedi.

Tümgeneral Selami, "İsrail'in bugünkü hezimeti ABD'nin hezimeti demektir. Eğer Filistinliler şehit olursa direnişin fidanları yeşerir; Filistin’ın coğrafyası artık Gazze Şeridi ile sınırlı değil ve dünyaya aittir. Amerikalılar ve İsrailliler iki yenilgi arasında. Geri adım atarlarsa başarısız olur, ayakta kalsalar bile başarısız olacaklar." ifadelerini kullandı.

Yeni bir Filistin doğduğunu kaydeden Tümgeneral Selami, "Artık taşlarla değil sahip olduğu füzeleri ile savaşan yeni bir Filistin var. Her zaman olduğu gibi aziz Filistin'e destek vereceğiz." diye konuştu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 789 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1601'i hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 792 bin 204'e çıktı, 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 77 bin 765 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 158'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 272 bin 23'e ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 418 bin 983 oldu.