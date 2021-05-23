Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani'den Arap devletlerinin Filistin tutumuna eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında Filistin'deki son gelişmelere ilişkin açıklamadarda bulundu.

Gazze'deki savaşa dair Ruhani, "Bu savaşta tüm Filistinliler birleşti. Onların gösterdiği direnişi ve Gazze'nin Siyonist Rejim'in saldırganlığa verdiği yanıt çok değerliydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Dünya çapında bütün uluslar iyi bir iş çıkardı. Avrupa ve Amerika'da insanlar sokaklara döküldü, ancak bazı Batılı ülkeler yanlış bir tutum sergilediler. Arap dünyasından daha fazlası beklenmesine rağmen İslam ülkelerinin çoğu iyi bir duruş sergiledi ve bazı Arap devletleri son günlere kadar sessiz kaldı." ifadelerinde bulundu.

Filistin direniş gruplarının Gazze'de elde ettiği zafer hakkında Ruhani, "Masum Filistin halkının tüm Batı devletlerinin desteklediği ve tepeden tırnağa silahlanmış bir rejime karşı galip geldiğini gördük. Onları tebrik etmeliyiz." diye konuştu.

Tümgeneral Selami ve İsmail Heniyye telefonda görüştü

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün akşam Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Filistin'deki son durumun ele alındığı görüşmede Tümgeneral Selami, direniş gruplarının Siyonist düşmana karşı elde ettikleri başarıları takdir ederek, İran'ın Filistin halkına ve direniş güçlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ve bu konudaki rolünden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Telefon görüşmesinde İsmail Heniyye de, İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli siyasi ve saha alanlarında Filistin haklarına ilişkin sergilediği güçlü tutumu ve Tahran'ın Filistinliler ve direniş gruplarının desteğini övdü ve Filistin direnişinin kahramanca bir destan yarattığını ve Siyonist zorbalığa karşı savaşı kazandığını bildirdi.

Filistin'e destek İran Silahlı Kuvvetleri'nin daimi gündemde

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, abluka altındaki Gazze'de direniş gruplarının Siyonist Rejim'e karşı elde ettiği zafer dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Tümgeneral Bakıri'nin kaleme aldığı yazılı açıklamada, "İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye uyarak İran'ın büyük milleti ve dünyadaki diğer Müslümanlar ve zulümle mücadele eden halklar ile birlikte Filistin'i desteklemekte olduğunu yüksek bir sesle duyurmak isteriz. Bunun yanı sıra İntifada Hareketi’nin gücünü artırmayı, Kutsal Kudüs'ü özgürleştirmeyi ve işgal altındaki bölgeleri işgalcilerin iğrenç varlığından temizlemeyi durdurulmaz bir vazife olarak görmekteyiz. İran Silahlı Kuvvetleri hiç şüphesiz bu kutsal yolu tedbirli bir şekilde daimi gündeminde tutacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 5 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 381'e vaka sayısı ise 2 milyon 823 bin 887'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 945'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 319 bin 746'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.