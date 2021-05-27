Suriye seçimleri: Oy sayma süreci başladı

Suriye Seçimler Yüksek Yargı Komitesi, ülke genelindeki tüm seçim merkezlerinde sandıkların kapatıldığını ve oy sayım sürecinin başladığını duyurdu.

Komite, SANA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim merkezi komitelerinin, kapanıştan hemen sonra adaylar, temsilcileri ve medyanın huzurunda oyları saymaya başladığını belirtti.

Genel seçim yasasına göre, sandık merkezi komitesi merkezdeki oyların sayımını üstlenir ve sonuçlarını açıklar.

Suriye’de dün devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi.

Seçimde Beşar Esad’la birlikte iki aday daha yarışıyor. 51 isim içinden onay alan adaylardan ilki eski kabine bakan yardımcısı Abdallah Saloum Abdullah. İkinci aday ise bir muhalefet partisinin başkanı Mahmud Ahmed Marei.

Suriye’nin mevcut lideri Beşar Esad, 16 Temmuz 2014’te devlet başkanlığı görevine gelmişti.

Esad 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 88’ini almıştı.