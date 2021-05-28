Suriye'de seçimlerin galibi Beşar Esad

Sputnik'e göre Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi sona erdi.

Seçim sonucunu duyuran Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını bildirdi.

​Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.

Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti.

Bununla birlikte diğer adaylar Mahmud Muri oyların yüzde 3.3'ünü, Abdullah Sallum Abdullah ise yüzde 1.5'ini aldı.

Suriye lideri Esad, yaptığı açıklamada "Tüm Suriyelilere, üstün milliyetçilik anlayışları ve seçime kayda değer katılımları için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sokaklarda kutlamalar başladı

Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA; Şam, Halep, Lazkiye, Humus, Haseke ve diğer bir dizi kentten kutlama görüntüleri paylaştı.

Diğer yandan Esad'ın galibiyetinin duyurulmasıyla başkent Şam'da havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.