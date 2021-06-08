İranlı temsilci, OPEC Genel Sekreteri ile görüştü

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ile küresel petrol piyasası ve OPEC ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldiğini duyurdu.

OPEC, dünya piyasalarına petrol arzını kademeli olarak artırma planını sürdürmek istediğini ve Nisan ayında Hindistan'da artan vaka sayılarına rağmen global petrol talebi büyüme tahminini yükselterek, Mayıs ve Temmuz ayları arasında günlük 2,1 milyon varil ham petrol piyasaya sunmaya karar vermişti.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, geçen kafta yaptığı bir açıklamada Viyana'da nükleer görüşmeleri sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve İran petrolü düzenli ve net bir şekilde dünya piyasalarına gireceğini söylemişti.

Barkindo ayrıca "İran petrolünün piyasaya girmesi sorun olmayacak ve ülke petrolünün dünya piyasalarına düzenli ve net bir şekilde girmesini bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.