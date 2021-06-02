Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ECO'ya üye ülkeler ile işbirliğimizi geliştimeye hazırız

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) üyesi olan meclis başkanlarının sanal olarak düzenlenen toplantısının açılışında bir konuşma yaptı.

Muhammed Bakır Galibaf, “Ekonomik olmayan mekanizmalar ECO'ya üye ülkelerin ekonomik işbirliğini sağlamlaştırmada önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Galibaf, İran İslami Şura Meclisi’nin ECO Parlamenter Asamblesini olabildiğince etkili kılmak için aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu belirterek, “Ayrıca ECO üyesi ülkeler, İslam düşmanlarının organize ettiği İslamofobi eylemlerine toplu olarak tepki verebilirler” dedi.

Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

“ECO'nun kurucularından biri olan İran bu teşkilatı güçlendirmek için elinden geleni yapacaktır. İran İslami Şura Meclisi olarak ECO’nun hedeflerine ulaşmak için yasal engelleri kaldırmaya ve üyelerin işbirliğini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ilan ediyoruz.

ECO'nun hedeflerine ulaşmak için ulaşım ve transit, enerji, tarım, çevre, bilim, teknoloji ve turizm gibi alanların yanısıra bölge içi ticaretin geliştirilmesinde ciddi bir işbirliği yapılması gerektiğine inanıyoruz”

Tahran'dan UAEA'nın İran raporuna tepki

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yayınladığı son İran raporuna tepki göstererek, bu raporun İran'ın 23 Şubat 2021'den itibaren gönüllü girişimlerinin durdurulması sayesinde hazırlandığını kaydetti.

Garipabadi, "UAEA Başkanı bu raporda nükleer anlaşmanın uygulamasını sınama ve izleme faaliyetlerinin İran'ın Ek Protokol dahil UAEA kapsamındaki nükleer yükümlülüklerinin uygulanmasını askıya alma kararından etkilendiğine işaret etmiştir." dedi.

İran'ın “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı” çerçevesinde hareket ettiğini belirten Garipabadi, "Bu rapor, İran'ın 23 Şubat kararının uygulandığını da açıkça gösteriyor.'' ifadesini kullandı.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 687 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 327'ye vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 823'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 64'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 477 bin 596'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.