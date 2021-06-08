Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Yaptırımların kaldırılması konusunu takip edeceğiz

13. dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımların ülkemizi etkilediğini kimse inkar edemez. Ülkede bazı sıkıntılar ve yöneticilik sorunları var. Yaptırımlar söz konusu olduğunda da çeşitli sektörlerde sorun yaratmaktadır." dedi.

Yaptırımların kaldırılması konusunu da takip edeceklerini belirten Reisi, "Fakat direniş ekonomisi ve sahip olduğumuz çok sayıda olanaklarlarla sorunu çözmezsek veya yaptırımları etkisiz hale getrimezsek ekonomimizde hiçbir atak gerçekleşemez. Ülke ekonomisi bir anlaşmanın (İran nükleer anlaşması) onaylanması, yürürlüğe girmesi veya yeniden canlandırılması için bekletilmemeli." ifadelerini kullandı.

Reisi, "Bu kadar büyük bir ambargo uygulaması her ülkede sorun yaratabilir. Yaptırımlar uygulayanlar İran üzerindeki azami baskının işe yaramadığını ve başarısızlıkla sonuçlandığını dile getirdiler. Çünkü ülkemiz güçlü irade ve çeşitli alanlarda aktif olan gençlere sahiptir." açıklamalarında bulundu.

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan Tacikistan'da

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran-Tacikistan 14. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere başkent Duşanbe'ye geldi.

Erdekaniyan Duşanbe ziyareti çerçevesinde Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Daler Juma ile bir araya gelecek.

Bakan Rıza Erdekaniyan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için diğer Tacik yetkililerle de görüşecek.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 907 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 183'e vaka sayısı ise 2 milyon 971 bin 270'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 687'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 565 bin 972'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.