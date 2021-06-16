Cumhurbaşkanı adayı Zakani, Reisi lehine seçimden çekildi

İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Alirıza Zakani, Devrim Cephesi'nde yer alan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi lehine seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

Zakani, bugün Tahran'daki İmamzade Ali Ekber Türbesi'nde yaptığı açıklamada, "Sandıkta Seyyid İbrahim Reisi'ye oy vereceğim. Halkın Ayetullah Reisi'ye gösterdiği büyük ilgi nedeniyle onun daha uygun olduğuna inanıyorum. Umarım onun seçilmesiyle ülkede köklü reformlar yapılır." dedi.

Diğer cumhurbaşkanı adayı Muhsin Mihralizade de bu sabah seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek.