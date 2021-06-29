Ensarullah'tan ABD'nin Yemen iddiasına tepki

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD’li yetkililerin Yemen’de barış sağlanması gerektiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Muhammed Ali el-Husi, “ABD’lilerin Yemen’deki barışla ilgili iddiaları sadece bir propagandadır. Onlar sadece medya kuruluşlarında böyle konuşuyor ancak pratikte hiçbir şey yapmıyorlar” dedi.

El-Husi, “Şimdiye kadar ABD'den Yemen'de barış sağlamak için herhangi bir pratik adım görmedik. ABD’lilerin Yemen'e yönelik askeri saldırılarda ve bu ülkenin halkının kuşatmasında rolü var” ifadesini kullandı.

Muhammed Ali el-Husi, “Merkez Bankası ve fabrikaların ardından özel sektörü hedef almak ve kuşatma yoluyla Yemen halkını aç bırakmak bu ülkenin ekonomisini yok etmeye yönelik yeni bir cinayettir” şeklinde konuştu.

Yemenli yetkili daha önce de “ABD barıştan yanaymış gibi davranarak ancak Yemen’de savaş seçeneğine öncelik vermiştir. Yemen’de barış sağlamak iddiasıyla yeni yaptırımların uygulanması bu ülkede barışın sağlanmasını engelleyecek ve sonuç vermeyecektir” ifadelerinde bulunmuştu.