ABD'de İran seçimleri için 27 merkezde sandık kurulacak

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve aynı zamanda ABD’de seçimleri yürütme kuruluna başkanlık eden Mecid Tahti Revançi, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bazı ülkelerde olduğu gibi ABD’de de yapılacağını belirterek, “ABD’de yaşayan vatandaşların İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmeleri için 27 merkezde sandık kurulacak” dedi.

Tahti Revançi, “18 eyalet ve Washington DC'de sabah 8'den itibaren oy verme işlemi başlayacak.” ifadesini kullandı.

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek.