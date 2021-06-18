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18 Haz 2021 10:03

Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek üzere az önce İran Seçim Kuruluna giderek oyunu kullandı.

Dört yıllık görev süresi bitmek üzere olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni cumhurbaşkanını seçmek için az önce  İran Seçim Kuruluna giderek oyunu kullandı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 6. Şehir ve Köy Konseyleri Seçimi bugün sabah saatlerinde ülke genelinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

İran'da üç cumhurbaşkanı adayı seçimden çekilmişti.

News Code 1895121
https://tr.mehrnews.com/news/1895121/

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