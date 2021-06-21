Petrole 'İran anlaşmazlığı' desteği

Petrol fiyatları, İran ve küresel güçlerin yeniden canlandırmaya çalıştığı nükleer anlaşma üzerinde mutabakata varılamamasıyla varil başına 72 dolara yükseldi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında yüzde 0,4 yükselerek art arda dördüncü haftayı da yükselişle kapattı.

Diplomatlar görüşmelerin altıncı turunda da toplantıyı ertelerken taraflar arasında önemli konulardaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Anlaşmanın yeniden canlandırılması ABD’nin yaptırımlarının hafiflemesine ve daha fazla petrol üretiminin piyasalara dönmesine neden olacak.

Petrol, büyük ekonomilerin aşılamayla beraber karantinadan çıkmasıyla sene başından bu yana yüzde 50’ye yakın artış kaydederken özellikle ABD ve Asya’nın belirli bölgelerinde talep güçlü bir toparlanma kaydetti.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,4 yükselişle varil başına 71,91 dolara yükseldi.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,2 yükselişle varil başına 73,66 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg