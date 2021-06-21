Reisi: Biden ile görüşmeyeceğim

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün, yerli ve yabancı gazetelerin katılımıyla ilk basın toplantısını düzenledi.

Ayetullah Reisi, İran milletinin 18 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimine katılımına değinerek, “Halkın koronvavirüs salgınına ve düşmanın psikolojik savaş yaratmasına rağmen seçime katılması dünya için önemli bir mesajı vardır” dedi.

Halkın seçime katılımının dünyaya çeşitli mesajlar verdiğini anlatan Reisi, “Mesajlardan biri ulusal birlik ve beraberlik mesajıydı. Bir başka mesaj da halkın ekonomik durumunu ve yaşam koşullarını değiştirme ihtiyacıydı. İran ulusunun mesajı yolsuzlukla, yoksullukla, ayrımcılıkla mücadele etmek ve tek kelimeyle hayatın her alanında adaleti sağlamaktı. İran milletinin mesajı, Şanlı İslam Devrimi'nin değerlerinde ısrar etmek ve başta Şehit General Süleymani olmak üzere İmam Humeyni’nin (r.a) ve şehitlerin yolunu sürdürmekti” ifadelerinde bulundu.

Reisi, iç politika öncelikleri hakkında, “Bu hükümetteki önceliklerimiz iş durumunu ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmek olacaktır. Hükümetteki durum etkin bir idari sistemde iyileştirilecektir. Ülkede zaman zaman birçok dönüşüm eylemini engelleyen bürokrasiye de son verilmesi gerekiyor” dedi.

Hükümetin yolsuzluk sorunlarıyla ilgili yapacağı ana programını açıklayan Reisi, “Göreve başlayacağımız ilk günde tüm yolsuzluk ve rant yaratan platformların durdurulması ve bu mekanizmaların hükümet tarafından yeniden düzenlenmesi gerektiğini duyuracağız” ifadesini kullandı.

Reisi dış politika tutumuyla ilgili bir soruya, “Dış politikada tüm ülkelerle geniş ve dengeli bir etkileşim izliyoruz. Ulusal çıkarların garanti altına alındığı her türlü müzakereyi destekliyoruz” yanıtını verdi.

'Nükleer müzakerelerin yıpratıcı olmasına izin vermeyeceğiz'

Halkın ekonomik durumunu müzakereye bağlamayacaklarını dile getiren Reisi, “Nükleer müzakerelerin yıpratıcı olmasına izin vermeyeceğiz. Yapılan her toplantının bir sonucu olmalı ve müzakerelerin İran milletine fayda sağlaması gerekiyor. Kısıtlamaları ve yaptırımları kaldırmak, doğrulamak ve iletişim kurmak için müzakereleri sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

İran Nükleer Anlaşması

“Nükleer anlaşma konusunda ABD ve Avrupa'ya ne mesajınız var?” sorusuna Reisi şu yanıtı verdi:

“Avrupa ülkeleri ve ABD'nin anlaşma karşısında ne yaptığını gözden geçirmeli. ABD, nükleer anlaşmayı ihlal etti ve Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmedi. ABD anlaşma çerçevesinde yaptırımları kaldırmalıydı ancak bunu yapmadı. Şimdi taahhütlerine geri dönerek bunlarını yerine getirmelidir. Avrupa da ABD’nin baskısı altında kalmayarak taahhüt ettiği şeyi yerine getirmelidir. İran milletinin isteği onların onların taahhütlerini yerine getirmesidir.”

Reisi, yeni İran hükümetinin nükleer anlaşmayı canlandırma politikasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi:

“İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca dile getirdiği politikası, nükleer enerjinin barışçıl amaçlar yönünde kullanılmasıdır. Uluslararası kuruluşlara göre İran'ın eylemleri tamamen uluslararası düzenlemeler çerçevesindedir. Ancak, neden İran'ın nükleer faaliyetlerine engel oluşturuyorlar?”

İran-ABD ilişkileri

Ayetullah Reisi, ABD başkanı ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ‘hayır’ yanıtını verdi.

Biden yönetimiyle müzakere yapıp yapmayacağı sorusuna Reisi, “Bay Biden neden önceki hükümetin taahhütlerine bağlı değil? Ciddi bir şekilde ABD yönetimine taahhütlerini bir an önce yerine getirmesi ve yaptırımları kaldırmasını tavsiye ediyorum. İran halkının Amerikalıların anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle nükleer anlaşmadan iyi bir anısı yoktur. Biz ABD’yi taahhütleri konusunda dürüst olmaya çağırıyoruz. Ancak bölgesel ve füze meseleleri müzakere edilmez konulardır” şeklinde yanıt verdi.

Reisi'den bölgeye diyalog çağrısı

Reisi İran’ın Suudi Arabistan ile ilişkilere ilişkin izleyeceği politika hakkında, “Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle ilişki kuracağımızı ilan ediyorum. Önceliğimiz komşularımız olacak. Suudi Arabistan’a gelince de iki ülkenin büyükelçiliklerinin yeniden açılması için bizim tarafımızdan herhangi bir engel yok ve bunu daha önce de duyurmuştuk. Şimdi de Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleriyle ilişki ve diyalog kurmak için herhangi bir engel olmadığını ilan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İran’ın Yemen politikası

Ayetullah Reisi, İran’ın Yemen politikasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bana göre Yemen bizzat Yemenliler tarafından yönetilmeli ve Suudiler ve destekçilerinin her türlü müdahalesi durdurulmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti, Yemen halkına karşı savaşın bir an önce sonlandırılması konusunda ısrar ediyor.”