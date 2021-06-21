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21 Haz 2021 19:57

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Ayetullah Reisi’ye tebrik mesajı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Ayetullah Reisi’ye tebrik mesajı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, gönderdiği bir mesajda İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ın İran ile ilişkilerine değindiği mesajında "Karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkilerimizin iki ülkenin çıkarları doğrultusunda daha da gelişeceğine inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı ayrıca kaleme aldığı mesajında yeni seçilen cumhurbaşkanı Reisi ve İran milleti için sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1895252
https://tr.mehrnews.com/news/1895252/

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