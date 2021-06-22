Fatih Erbakan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi’ye kutlama mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakanı'nın İran'da yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisî’ye göndermiş olduğu kutlama mesajının tam metni su şekilde:

"Sayın Seyyid İbrahim Reisi

İran İslam Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanı,

Dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nde dün yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş olmanızdan duyduğumuz bahtiyarlığı ifade eder, Zat-ı Devletlerini en kalbî duygularla tebrik ederim.

Bu seçim sonucunun, D-8 Teşkilatı üyesi Türkiye ve İran arasındaki kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın Zat-ı Devletlerinin görevi süresince aynen geçmişte T.C. 54. Hükümeti Başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan döneminde olduğu gibi artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu münasebetle, yeni görevinizde Cenab-ı Hak’tan üstün başarılar temenni eder, İran İslam Cumhuriyeti’nin liderliğiniz altında ‘Yeni Bir Dünya’ yolunda her alanda önemli başarılara imza atacağına olan inancımızı ifade eder, dost ve kardeş İran halkına barış, huzur, refah ve mutluluk dileklerimizle, sizlere bir kez daha en içten tebriklerimizi saygı ile arz ederiz."