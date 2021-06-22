  1. Türkiye
22 Haz 2021 16:50

Fatih Erbakan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi’ye kutlama mesajı

Fatih Erbakan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi’ye kutlama mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İran İslam Cumhuriyeti’nde yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisî’ye kutlama mesajı gönderdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakanı'nın İran'da yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisî’ye göndermiş olduğu kutlama mesajının tam metni su şekilde:

"Sayın Seyyid İbrahim Reisi                                                                                                       

İran İslam Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanı,

Dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nde dün yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş olmanızdan duyduğumuz bahtiyarlığı ifade eder, Zat-ı Devletlerini en kalbî duygularla tebrik ederim.

Bu seçim sonucunun, D-8 Teşkilatı üyesi Türkiye ve İran arasındaki kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın Zat-ı Devletlerinin görevi süresince aynen geçmişte T.C. 54. Hükümeti Başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan döneminde olduğu gibi artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu münasebetle, yeni görevinizde Cenab-ı Hak’tan üstün başarılar temenni eder, İran İslam Cumhuriyeti’nin liderliğiniz altında ‘Yeni Bir Dünya’ yolunda her alanda önemli başarılara imza atacağına olan inancımızı ifade eder, dost ve kardeş İran halkına barış, huzur, refah ve mutluluk dileklerimizle, sizlere bir kez daha en içten tebriklerimizi saygı ile arz ederiz."

News Code 1895283
https://tr.mehrnews.com/news/1895283/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler