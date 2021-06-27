İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 758 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 845'e vaka sayısı ise 3 milyon 167 bin 741'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 190'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 835 bin 633'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.