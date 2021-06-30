İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 137 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 748 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 264'e vaka sayısı ise 3 milyon 204 bin 557'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 183'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 876 bin 828'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.