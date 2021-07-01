Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran siber saldırı mağduru

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nde uzayın güvenliğini gözden geçirmek için düzenlenen oturumunda yaptığı konuşmada, "Siber ortam, insan için hayatın tüm yönlerini sürekli olarak geliştirmesi ve refahını yükseltmesi için altın fırsatlar ortamı sunuyor." dedi.

Taht Revançi, "Böylesine önemli bir yetenek, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada teşvik edilmeli ve saldırganlık, haraç, tehdit ve saldırı eylemleri de dahil olmak üzere kötüye kullanılması önlenmelidir.'' ifadesini kullandı.

Taht Revançi, son yıllarda bazı ülkelere yönelik sistematik suçlamalar ve siber saldırı veya benzeri faaliyetlerin onlara atfedilmesi gibi endişe verici bir eğilime şahit olunduğunu belirterek, bu suçlamaların sebebinin tamamen siyasi maksatlı olduğunu kaydetti.

Siber ortam ve ilgili teknolojilerin barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğine vurgu yapan Taht Revançi, "İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer tesislerine zarar vermek için ABD ve İsrail tarafından geliştirilen Stuxnet adlı virüsün siber saldırılarının kurbanlarından biridir." diye konuştu.

Taht Revançi, İran'ın siber ortamın gerektirdiği ilke ve normları geliştirme konusunda BM Genel Kuruluna yardım etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Ruhani: Biden yönetimi Trump'ın kurduğu yolu izliyor

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Biden yönetiminin İran politikasını eleştirerek, "Trump'ın halefleri cinayetlerini sürdürüyor ve Biden yönetimi Trump'ın kurduğu yolu izliyor." dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın yürürlüğe sokulmasına Siyonistlerin karşı olduğunu herkes bilir. Siyonistler, İran nükleer anlaşmasına karşı en çok muhalefet ve düşmanlık yaptı. Çünkü anlaşmanın ne anlama geldiğini biliyorlardı.

ABD’de her zaman Trump ve ona benzer İran düşmanı olan kişiler olmuştur. Onlar gerici ülkelerden oluşan bir gruba katıldılar ve nükleer anlaşmadan ayrılarak bize karşı ekonomik bir savaş başlattılar ve halen devam ediyor."

Biden'ın seçim kapmanyasında Trump'ın yolunun yanlış olduğunu söylediğini hatırlatan Ruhani, "Amerikan halkı da bu görüşü için ona oy verdi; Bugün Biden, nükleer anlaşmanın uygulanmasında müsamaha gösterirse Amerikan halkının verdiği oya ihanet etmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah peşinde olmadığını gösteren bir belge olduğunu söyledi.

Ruhani ayrıca, 12. hükümetin nükleer anlaşmayı uygulama ile yaptırımları kaldırma sürecinde elinden geleni yaptığını dile getirerek, “Eğer Trump ve korona virüsü olmasaydı ekonomik büyüme 4.1, enflasyon rakamı yüzde 11,5 ve dolar kuru 5 bin tomanın altında olacaktı.” diye konuştu.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 137 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 748 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 264'e vaka sayısı ise 3 milyon 204 bin 557'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 183'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 876 bin 828'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran'da yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomi ve Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun onayı ile Merkez Bankası Başkan Vekili Ekber Kemicani'yi Abdunnasır Himmeti yerine Merkez Bankası Başkanlığına atadı.

Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından görevinden alındı.

Himmeti, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı.