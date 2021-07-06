IŞİD, Kerkük'te elektrik gerilim hatlarına saldırdı

Terör örgütü IŞİD'in, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki 3 yüksek gerilim hattına düzenlediği saldırının elektrik kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında 166-167 ve 168 numaralı yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü IŞİD mensupları tarafından hatların altına bombalar yerleştirildiği ve uzaktan kumandayla patlatıldığı aktarıldı.

Saldırının Kerkük kent merkezinin bir bölümü ile bazı ilçe ve köylerde saatlerce elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedilen açıklamada, bölgeye teknik ekip gönderildiği bilgisi verildi.

IŞİD'in kırsaldaki saldırıları devam ediyor

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

AA