Pentagon, Suriye ve Irak'taki saldırılardan endişeli

Reuters'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Perşembe günü yaptığı açıklamada, son günlerde Irak ve Suriye'deki ABD askeri ve yerleşkelerine yönelik düzenlenen saldırılardan "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye’de görevli ABD’li diplomatlar ve askeri güçlerine üç roket ve bir insansız hava araçlı saldırı yapıldı. Irak’taki ABD hava üssüne yönelik en az 14 roketin atıldığı saldırıda iki ABD askeri yaralandı.

Henüz ABD hedeflerine yönelik saldırıları üstlenen olmadı.