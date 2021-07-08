Tahran'dan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının İran'ın yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum kullanarak silsit yakıtı üretme kararına dair iddialarına tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “İran’ın %20 uranyum kullanarak silsit yakıt plakası yapma kararı sadece barışçıl amaçlar ve Tahran araştırma reaktöründe kullanılmak içindir ve prosedürlere uygun olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bu konudan bilgilendirilmiştir” dedi.

Hatipzade, “Bu ülkelerin iddialarının aksine, bu ürün barışçıl, tıbbi ve insani kullanımlar içindir ve bunun üretimi İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme ve koruma yükümlülükleri ile çelişmemektedir” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade,"Bu ülkeler İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ihlal ettiğini iddia ediyorlar; fakat kendileri taahhütlerini yerine getirmemekte ve ABD’nin zalimce baskılarında ve yasa dışı yaptırımlarında onun yanında yer almaktalar" ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, İran’ın baskıcı yaptırımlar kalkar kalkmaz telafi edici tedbirlerini askıya almaya ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.