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22 Tem 2021 16:04

Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast planı başarısız kaldı

Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast planı başarısız kaldı

Afrika ülkesi Madagaskar'da Devlet Başkanı Rajoeline'ye suikast planının hayata geçirilemeden çökertildi.

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ay başında suikaste kurban gitmesinin ardından Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da da 2019'da yönetime geçen lider Andry Rajoeline'ye suikast planı hazırlandığı ortaya çıktı.

Savcılık, suikast planının hayata geçirilmesinin önlendiğini ve çok sayıda yabancı ve Malgaş şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Diplomatik kaynakların aktardığına göre, eski Fransa sömürgesi olan ülkede gözaltındakiler arasında 2 Fransız da var. Resmi açıklamada ise gözaltındakilerin hangi milletten olduğuna dair bilgi verilmedi.

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikastı ile ilgili olarak da Kolombiyalı askerler gözaltına alınmış, bunlardan bazılarının ABD'de eğitim gördüğü tespit edilmişti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1895933
https://tr.mehrnews.com/news/1895933/

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