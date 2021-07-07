Haiti Devlet Başkanı'na özel konutunda suikast

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Haiti Devlet Başkanı'nın suikaste uğradığı bildirildi. AP'nin haberine göre, Moise kimliği belirsiz bir grup tarafından özel konutunda öldürüldü. First Lady Moise'nin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Reuters ise saldırının gece yarısı gerçekleştiğini duyurdu.

Haiti'nin geçici Başbakanı Claude Joseph, Devlet Başkanı'na yapılan suikast bilgisini basına duyurdu. Moise, Devlet Başkanlığı görevine 2017'de başlamıştı. Moise'ye suikast ülkedeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle şiddetin artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

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