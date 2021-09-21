İran'dan Rusya'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Perm Üniversitesi'nde meydana gelen ve çok sayıda Rus vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıdan dolayı bu ülkeye taziye mesajında bulundu.

Hatipzade, mesajında olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dilerken yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Rusya’daki Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nde (PGNİU) sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana gelmişti.