ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

Amerikan güçleri çalıntı Suriye petrolü ile yüklü kamyonlardan oluşan bir konvoyu yasadışı El Velid geçidinden Kuzey Irak’taki üslerine doğru gönderdi.

Yerel kaynaklar SANA muhabirine yaptıkları açıklamada, işgalci Amerikan güçlerinin petrol tankerlerin, kamyonların ve zırhlı araçların bulunduğu 80 araçtan oluşan bir konvoyunel yasadışı El Velid geçişi üzerinden Irak’a doğru çıkardığını belirtti.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki yasadışı varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendiriyor.