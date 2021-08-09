İran: Fars Körfezi'nin güvenliği kırmızı çizgimiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği online basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

'Fars Körfezi'nin güvenliği kırmızı çizgimiz'

Hatipzade, İngiltere’nin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına ilişkin, “İngiliz Dışişleri Bakanı'nın İran halkına yönelik sözleri yeni değil. Aslında İngiliz yetkililerin son yıllardaki süregelen sorumsuzca açıklamalarının bir kısmıdır.” dedi.

Fars Körfezi güvenliğinin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirten Hatipzade, "Bu enerji güzergahını İngiltere gibi ülkelerin yarattığı güvensizliklerden korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hatipzade ayrıca, "İsrail'in diğer ülkelere yönelik hazırladığı senaryolar, iddialarının uluslararası hukuka karşı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gemi saldırısıyla ilgili iddiasını "sorumsuzca" olarak nitelendiren Hatipzade, "İran, G7 bildirisini şiddetle kınayarak reddetmiştir. Borrell’in de iddialarını eddediyoruz. Bu tür ifadeler uluslararası deniz ticaret yollarının istikrarına katkıda bulunamaz." dedi.

Hatipzade, ABD ile İngiltere'nin İsrail'in terör eylemleri konusunda sessiz kalmasını eleştirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Kızıldeniz'de ve diğer uluslararası sularda İsrail'in terör eylemleri hususunda İngiltere ve ABD dahil diğer ülkelerin sessizliğini görüyoruz. İran'ın ticari gemilerinin güvenliği konusunda sessiz kalmayacağız ve hiçbir sonuç çıkmayacak herhangi bir eylem konusunda uyarıyoruz."

Afganistan'daki son durum

Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren Hatipzade, şunları kaydetti:

"Afganistan'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüz için Afganistan'daki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Afganlar arası diyalog sonucu kapsayıcı bir hükümetin kurulması için Tahran Barış Girişimi'ni takip ediyoruz.

Tahran, Afganistan barışı konusunda komşu ülkelerden yetkilileri ağırlamaya hazırdır."

"Taliban örgütü, Afganlar arası diyalog sürecinde yer almalı mı?" sorusuna Hatipzade, "Taliban, Afganistan'ın geleceğinin bir parçasıdır ve bu görüşmeleri kolaylaştırmaya kararlı olduğumuzu dile getirdik. Herkesin sesinin duyulması gerektiğine inanıyoruz." yanıtını verdi.

İran'a akın eden Afgan göçmenler konusuna dair Hatipzade, "İran, son kırk yıldır Afgan kardeşlerini ağırlamış ve Afgan halkına akraba gözü ile bakmıştır ve bu insani bakış böyle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin İran'a gelecek

Hatipzade, Irak Dışişeri Bakanı Fuad Hüseyin'in İran'a bit ziyarette bulunup bulunmayacağına ilişkin sorulan soruya, "Irak Dışişeri Bakanı'nın Tahran ziyareti gündemde ve yakında gerçekleşecektir." cevabını verdi.

'ABD, Trump zihniyeti ile hiçbir sonuç alamaz'

Said Hatipzade, Viyana görüşmeleri hakkında, "Viyana'daki nükleer görüşmeleri asla terketmedik. Şu anda İran’da demokratik olarak yeni hükümete geçiş süreci yaşanıyor ve yönetim ekibinde değişiklikler yapılacaktır. Yeni Cumhurbaşkanı Reisi, yemin töreninde yaptığı konuşmada ülkeye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir şüphesi olmadığını açıkça dile getirdi. Elbette ki bu süreç, halkın menfaatleri ve talimatlar çerçevesinde yapılır." ifadelerinde bulundu.

ABD’nin İran politikasını eleştiren Hatipzade, “ABD yönetimi, Trump zihniyetiyle son yıllarda yaşananlardan başka bir şey elde edemeyeceğini bilmelidir. Onlar hem bu zihniyeti değiştirmeli hem de dünyadaki gerçeklere dikkat etmeli. Maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu biliyoruz. İran için nükleer anlaşmadan daha azıyla yetinmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.