G7 ülkelerinin İran karşıtı iddiaları mesnetsizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, G7 ülkelerinin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına tepki göstererek, “G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi’nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik mesnetsiz iddialarda bulunmasını şiddetle kınyoruz” dedi.

Said Hatipzade, “Bu olayın İran’ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreninden birkaç gün önce yapılması bunun bir senaryo olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çoğu zaman Siyonist rejim tarafından desteklenen bu tür temelsiz senaryolar, durumu kötü göstermek için tasarlanır ve ne yazık ki, gerçekçi olmayan ve akılsız sonuçlara hemen hazır olan müşterileri de beraberinde getirir. Aslında Siyonist Rejim’in farklı zamanlarda bu tür komplolar tasarlaması uzmanlar ve bu bölgenin tarihine aşina olanlar için yeni bir şey değil.”

Hatipzade, “İran, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı stratejik sularının güvenliğini sağlamaya tamamen kararlıdır ve bunu güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir ve Bölgede toplu güvenliğin istikrarını sağlamak için bölge ülkeleriyle işbirliğine hazırdır. Aynı zamanda bu alandaki egemenlik haklarını savunmaktan çekinmeyecektir” şeklinde konuştu.

G7 ülkeleri, dün ortak bir yazılı açıklama yayınlayarak, Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırının "kasıtlı ve hedefe yönelik" olduğunu ve tüm delillerin açıkça İran'ı işaret ettiğini iddia etmişti.

29 Temmuz'da Siyonist bir nakliye şirketine ait M/T Mercer Street adındaki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının sonucunda mürettebattan, biri İngiltere biri Romanya vatandaşı iki kişi ölmüştü.

Tel Aviv, İngilere ve ABD saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.