İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 542 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 619 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 94 bin 15'e vaka sayısı ise 4 milyon 158 bin 729'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 462'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 539 bin 35'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.