Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Fars Körfezi'nin güvenliği kırmızı çizgimiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği online basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, İngiltere’nin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına ilişkin, “İngiliz Dışişleri Bakanı'nın İran halkına yönelik sözleri yeni değil. Aslında İngiliz yetkililerin son yıllardaki süregelen sorumsuzca açıklamalarının bir kısmıdır.” dedi.

Fars Körfezi güvenliğinin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirten Hatipzade, "Bu enerji güzergahını İngiltere gibi ülkelerin yarattığı güvensizliklerden korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hatipzade ayrıca, "İsrail'in diğer ülkelere yönelik hazırladığı senaryolar, iddialarının uluslararası hukuka karşı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gemi saldırısıyla ilgili iddiasını "sorumsuzca" olarak nitelendiren Hatipzade, "İran, G7 bildirisini şiddetle kınayarak reddetmiştir. Borrell’in de iddialarını eddediyoruz. Bu tür ifadeler uluslararası deniz ticaret yollarının istikrarına katkıda bulunamaz." dedi.

Reisi ile Macron telefonda nükleer anlaşmayı görüştü

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Reisi görüşmede, ABD'nin İran politikasını eleştirerek, "Amerikalılar yeni yaptırımlar uygulayarak taahhütlerini açıkça ihlal ediyor. Onlar son yaptırımlarını insani yardım sektörüne kadar genişletmiştir." dedi.

Hem ABD'nin hem de Avrupalı imzacı ülkelerin nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "Herhangi bir nükleer görüşme sürecinde İran halkının hakları korunmalı ve milletimizin menfaatleri güvence altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi bölgesi ile Umman Denizi'nde güvenliği sağlama ve caydırıcılığı sürdürme konusunda çok kararlıdır ve deniz güvenliğini zedeleyenlere karşı çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran, Afganlar arası görüşmelerden yanadır

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Jean Arnault ile görüştü.

Emir Abdullahiyan görüşmede İran’ın Afganistan’daki ve bölgedeki son gelişmeler hakkındaki tutumunu açıklarayarak, tüm tarafların katılımıyla Afganlar arası görüşmeler yaplmasından yana olduklarını vuguladı.

Afganistan’da halkın güvenliğinin sağlanması ve sınırlara göçmen akınının önlenmesinin önemine vurgu yapan Emir Abdullahiyan, tüm tarafların arasında birlik olması gerektiğini söyledi.

BM’nin Afganistan’da barış ve güvenlik sağlanması yönündeki rolüne değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın, Afganistan krizini çözmek için BM girişimlerini desteklediğini belirtti.

Filistin'in güçlendirilmesi asla durdurulmamalı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami bugün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Kudüs'ün Kılıcı operasyonunda stratejik zaferleri ve başarıları için Filistin İslami Direnişini tebrik eden Tümgeneral Selami, vahşi siyonistleri sadece gücün durdurabileceğini söyledi.

Filistin'in güçlendirilmesinin asla durdurulmaması gereken bir strateji olduğunu vurgulayan Tümgeneral Selami, “İşgal altındaki Filistin'deki olayların seyri, sulta ve Siyonizm liderlerinin ve istikbar medya kuruluşlarının Siyonist Rejimin yenilmez olduğunu ve diğerlerinin buna tepki veremeyeceklerini, İslam ve Arap ülkelerinin işgalcilerle barış içinde yaşamasından başka bir yolu olmadığını gösteren imajının Kudüs'ün Kılıcı operasyonu ile bir anda çöktüğünü gösteriyor. Bu operasyon, Filistin'in güçlendiğini ve sahte Siyonist Rejimin çöküşünün kesin olduğunu gösterdi” dedi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 588 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 40 bin 808 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 94 bin 603'e vaka sayısı ise 4 milyon 199 bin 537'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 561'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 565 bin 575'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.