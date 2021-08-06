İsrail hava saldırılarına misilleme olarak onlarca roket attık

Şeba Çiftlikleri'nin çevresindeki açık alanlara onlarca roket attığını duyuran Hizbullah, bunun İsrail'in Lübnan'daki açık alanlara düzenlediği hava saldırılarına misilleme olduğunu belirtti. Şimdilik karşılıklı açık alanları vurduklarına işaret eden Hizbullah, kendilerinin İsrail askeri üssünün çevresindeki boş araziyi vurduğu mesajını verdi.
Hizbullah açıklamasında "İsrail uçaklarının perşembe gecesi Lübnan topraklarına saldırılarına cevap olarak Şehit Ali Kemal Muhsin ve Şehit Muhammed Kasım Taha Birlikleri, Şeba Çiftlikleri'ndeki düşman mevzilerine onlarca roket attı" denildi.
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