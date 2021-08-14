ABD’den İran ile bağlantılı yeni yaptırımlar

Amerikan medyasına göre, ABD Hazine Bakanlığı, petrol kaçakçısı olduğu iddia edilen bir kişiye ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'ne destek sağladığını söylediği şirketlere yaptırım uygulamaya başladı.

Bakanlığın yaptırım uygulama kararının, Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca alındığı ileri sürüldü.

ABD Hazine Bakanlığı 10 Haziran'da İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Yemen Ensarullah Hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yedi kişiyi, dört şirketi ve bir gemiyi yaptırım listesine alırken İran Ulusal Petrol Şirketi eski Genel Müdürü Ahmed Kalebani'nin de aralarında bulunduğu 3 şahıs ve 2 şirketi yaptırım listesinden çıkardığını bildirmişti.